Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 141vom 14.01.2021
44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12

Eine Frau kommt mit einer Steißbeinverletzung in die Notaufnahme. Dabei will sie ihren Begleiter loswerden und verstrickt sich in Lügen. Was steckt dahinter? - Bei der Arbeit erleidet eine Frau einen Schwächeanfall und ist dehydriert. Vernachlässigt sie sich etwa nach dem Tod ihres Mannes? - Kurz vor der Geburt ihres Kindes will eine Frau wieder Kontakt zum Kindsvater aufnehmen, der sie sitzen gelassen hatte. Wird er zur Geburt kommen?

