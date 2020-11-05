Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 146vom 05.11.2020
Folge 146: Hals über Kopf

44 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12

Die Kollision mit einer Dosenpyramide stellt nicht nur die Gesundheit des Patienten, sondern auch die Beziehung eines Paares nach 25 Jahren auf die Probe. - Eine junge Frau will ihre Mutter aus der Klinik abholen und liegt kurz darauf selbst auf der Intensivstation. - Eine Küchenhilfe wurde stark unterkühlt im Kühlraum des Restaurants gefunden. Was hatte sie dort zu suchen und warum hat sie nicht den Notknopf bedient?

SAT.1
