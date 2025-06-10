Klinik am Südring
Folge 182: Aufs Korn genommen
22 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt mit ihrem Rollator. Es stellt sich heraus: Arme, Beine und ihr Herz sind nicht richtig durchblutet. Aber ihr Übergewicht ist nicht schuld an ihrer Krankheit. Die Ärzte rätseln ... Und: Eine Grundschülerin kommt mit grippeähnlichen Symptomen in die Klinik. Bei der Untersuchung entdecken die Ärzte einen Abszess am Unterarm. Wie kam es dazu und wieso bekommt das Mädchen plötzlich so starke Bauchschmerzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick