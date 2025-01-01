Klinik am Südring
Folge 21: Die Hitze der Apokalypse
44 Min.Ab 12
Ein Roleplayer erleidet auf einer Convention einen Hitzschlag - und das im Herbst! Steckt mehr dahinter als nur körperliche Anstrengung? - Eine Patientin erleidet zum dritten Mal in Folge eine Harnwegsinfektion. Was hat das mit der Begeisterung für die Hobbys ihrer Tochter zu tun? - Eine Musiklehrerin möchte trotz anhaltender Kopfschmerzen keinesfalls einen wichtigen Termin verpassen. Ist ihr rücksichtsloser Ex dafür verantwortlich?
