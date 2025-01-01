Klinik am Südring
Folge 22: Gips ihr
45 Min.Ab 12
Nach einem Streich hat eine Chefin über zehn Stunden mit eingegipsten Füßen geschlafen. Jetzt hat sie Angst, ihre Füße zu verlieren. Und: Ein Mädchen entwickelt nach einer Blinddarmentfernung ohne ersichtlichen Grund Fieber - und ihr Zustand wird immer schlimmer. Außerdem: Ein werdender Vater macht seiner Frau während der Geburt Vorwürfe, da sie sich gegen den Kaiserschnitt entschieden hat. Plötzlich kommt es zu Komplikationen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick