Klinik am Südring

Wer zu früh kommt, verpasst das Beste

SAT.1Staffel 4Folge 27
Wer zu früh kommt, verpasst das Beste

Folge 27: Wer zu früh kommt, verpasst das Beste

45 Min.Ab 12

Ein Fahrlehrer baut mit seinem Motoroller einen Unfall und verletzt sich. War er einfach nur abgelenkt oder steckt ein medizinisches Problem dahinter? Und: Eine Frau fällt von einem Hochsitz und verletzt sich schwer. Ihr Mann steht vor einem Rätsel. Sie leidet nämlich eigentlich unter Höhenangst. Außerdem: Während der Untersuchung eines Patienten klingelt dauernd sein Telefon. Seiner Frau will er jedoch nicht verraten, wer der Anrufer ist.

