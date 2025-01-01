Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 28
45 Min.Ab 12

Eine frischgebackene Mutter kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Hat sie zu früh nach der Geburt wieder mit dem Sport begonnen? Und: Eine Schülerin wird mit Kreislaufproblemen in die Klinik gebracht. Doch ihre anstehende Schulfreizeit scheint ihr wichtiger zu sein als ihre Erkrankung ... Außerdem: Eine junge Frau verletzt sich bei einem angeblichen Treppensturz. Was verheimlicht sie vor ihrem Mann?

