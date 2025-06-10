Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kusper, knusper Häutchen

SAT.1Staffel 4Folge 294
Folge 294: Kusper, knusper Häutchen

23 Min.Ab 12

Eine braungebrannte junge Frau muss wegen eines offenen Knochenbruchs operiert werden. Nach der OP zeigt sich die Patientin unkooperativ und lässt die Ärzte so erahnen, dass sie noch unter einem weit größeren Problem leidet...?! Außerdem: Eine Amateurmusikerin fällt während eines Auftritts von der Bühne. Der Ehemann bangt um ihre Gesundheit. Die Ärzte rätseln: Wodurch wurden die Sehstörungen der Sängerin ausgelöst?

