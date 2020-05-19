Klinik am Südring
Folge 76: Geheimratsecken
44 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12
Eine Frau verliert plötzlich viele Haare und wird immer aggressiver. Ist der unerfüllte Kinderwunsch mit ihrem Mann die Ursache oder steckt noch mehr dahinter? - Eine frisch Geschiedene stürzt nach ihrer Scheidungsparty die Treppe hinunter. Blöderweise taucht ihr Ex in der Klinik auf, weil dieser noch als ihr Notfallkontakt eingetragen ist. - Ein Sportunfall führt dazu, dass eine Schülerin in der Klinik operiert werden muss. Doch wieso klebt sie sich vor der OP die Achseln zu?
