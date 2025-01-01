Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Dunkles Trauma

SAT.1Staffel 4Folge 81
Dunkles Trauma

Dunkles TraumaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 81: Dunkles Trauma

44 Min.Ab 12

Zwei junge Mädchen wurden innerhalb einer Stunde im Stadtpark von einem Unbekannten angegriffen. Müssen die Ärzte mit weiteren Opfern rechnen? - Nach einem Unfall kann eine Patientin ihre unverletzte, linke Hand nicht benutzen. Der Therapeut hat einen schrecklichen Verdacht. - Zwei mögliche Väter begleiten die werdende Mutter in den Kreißsaal. Angeblich ist es ihr gleich, wer der Vater ist, doch in Wahrheit belastet sie die Frage aus gutem Grund sehr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen