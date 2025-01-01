Klinik am Südring
Folge 82: Auf dünnem Blut
45 Min.Ab 12
Nach einem Zusammenbruch beim Firmenlauf besteht bei einem Teilnehmer der Verdacht auf einen Herzinfarkt. Doch der Mann will unbedingt weiterlaufen. Wieso bloß? - Eine bettlägerige Seniorin wird nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert. Ist die früher so aktive Dame wirklich schon dement oder wie kam es zu ihrem Unfall? - Die Aufnahme eines Mädchens nach einem Verkehrsunfall scheint erst einmal mehr eine Vorischtsmaßnahme. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick