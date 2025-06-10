Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein zwielichtiges Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 114
Ein zwielichtiges Geheimnis

Ein zwielichtiges GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 114: Ein zwielichtiges Geheimnis

45 Min.Ab 12

Eine Schulreferendarin schockiert ihre Kolleginnen, als herauskommt, dass sie bereits im siebten Monat schwanger ist!! Wie konnte sie das so lange geheim halten? Neben einer drohenden Frühgeburt sorgt vor allem die Frage nach dem Kindsvater für Turbulenzen. - Ein Mann tischt dem Klinik-Team mit seiner Fußverletzung eine dicke Lügengeschichte auf. Warum? Plötzlich taucht seine Freundin auf, die ebenfalls verletzt ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen