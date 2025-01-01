Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Pizza, Pasta und Probleme

SAT.1Staffel 5Folge 117
44 Min.Ab 12

Ein Abiturient stürzt im Familienbetrieb seiner Freundin und verletzt sich! Doch das soll noch sein kleinstes Problem sein, denn sein Zustand verschlechtert sich rapide. - Das frische Veilchen eines Mannes lässt dessen hochschwangere Ehefrau vermuten, dass er entgegen seinem Versprechen doch beim Boxen war. Belügt er sie auch noch anderweitig? - Eine Schülerin leidet unter massiven Knieproblemen - besonders gefährlich bei einer so ehrgeizigen jungen Sportlerin.

