Klinik am Südring
Folge 148: Alessias fatale Vorhersage
44 Min.Ab 12
Eine Kosmetikerin erhält beim Kartenlegen fatale Vorhersagen, die sich in der Klinik zu bestätigen scheinen. - Als zwei Nachbarn beim Tragen von Getränkekisten auf der Treppe stürzen, endet der Nebenjob für sie in der Notaufnahme. Kurz darauf blüht einem der beiden eine gefährliche Diagnose. - Auf Station beruhigen die Ärzte eine total verängstigte Patientin. Das Klinikteam ist entsetzt, als klar wird, was die Angst der jungen Frau auslöst.
