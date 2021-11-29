Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 162vom 29.11.2021
Folge 162: Schwestern für alle Fälle

45 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12

Eine Patientin auf der Intensivstation stellt nicht nur die Ärzte vor ein Rätsel - auch ihre große Schwester versteht die Welt nicht mehr. - Der Versuch, eine frühere Freundschaft wieder aufleben zu lassen, geht nach hinten los. Schuld daran ist aber nicht nur die verstrichene Zeit. - Ein Vater befürchtet, dass seine Tochter sich von seiner neuen Bekanntschaft bedroht fühlt. Sie selber hat aber ein ganz anderes Problem mit seiner Auserwählten.

SAT.1
