SAT.1Staffel 5Folge 26
Folge 26: Oh, Michele!

45 Min.Ab 12

Eine verletzte Patientin wird von einem bedrohlichen Fremden in die Notaufnahme gebracht. War Gewalt im Spiel? Und was hat ihre Tochter mit allem zu tun? - Ein Mann, der in der Klinik Vergiftungserscheinungen entwickelt, versucht den Besuch einer jungen Dame vor seiner Frau zu verheimlichen. War er untreu? - Nach einem Unfall beim Spinning beschuldigt die Patientin ihre beste Freundin der Sabotage. Doch warum sollte sie ihr das antun?

SAT.1
