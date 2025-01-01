Klinik am Südring
Folge 27: Die Gefahr des Guten
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau stürzte angeblich beim Spazierengehen. Doch bald wird klar, dass sie lügt - und diese Lüge kostet sie fast das Leben ... Als eine Patientin auf die Intensivstation verlegt wird, stehen die Ärzte und ihr Freund vielen offenen Fragen gegenüber. Und bald steht auch noch die Beziehung auf dem Spiel ... Als die OP eines Mädchens abgebrochen werden muss, macht die Großmutter ihre Schwiegertochter dafür verantwortlich. Liegt es etwa wirklich an der Ernährung?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick