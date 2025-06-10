Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 28
Folge 28: Kirschkiller

45 Min.Ab 12

Zwei junge Männer wollen ihrer Lieblingstante eine große Überraschung bereiten, bringen damit aber sie und sich selber in Lebensgefahr! - Eine junge Frau hat mit Zukunftssorgen zu kämpfen und wird von ihrer Diagnose endgültig aus der Bahn geworfen! - Ein Familienvater erleidet innerhalb weniger Wochen zwei Knochenbrüche und sorgt für einen bösen Verdacht: Leidet er mit Mitte 40 bereits unter Osteoporose?

SAT.1
