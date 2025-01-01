Klinik am Südring
Folge 32: Verrückte im Schlafsack
45 Min.Ab 12
Eine romantische Hüttenübernachtung endet in einem Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es um Leben und Tod geht! - Absolute Horrordiagnose: Ein Gastronom bricht sich das Genick - und überlebt! Wurde er von Gläubigern angegriffen? Doch wieso ist der Mann dann so gut gelaunt? - Eine Lageristin fällt während der Betriebsferien aus dem Hochregal und zieht sich einen Schädelbasisbruch zu. Wird sie zu Recht verdächtigt, dort geklaut zu haben?
