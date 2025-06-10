Klinik am Südring
Folge 39: (Un)Happy Birthday
44 Min.Ab 12
Ein grummeliger Mann attackiert seine Nachbarin. Handelt es sich um einen Nachbarschaftsstreit oder ist sein Verhalten die Folge einer Erkrankung? - Ein Mädchen beteuert, nicht krank zu sein und möchte auf keinen Fall von seinem Vater besucht werden. - Ein Pilot wird von seiner Mutter nach einem Sturz in die Klinik gebracht. Die Ärzte kommen einer Lüge auf die Spur, die ihn in ziemliche Gefahr gebracht hat.
