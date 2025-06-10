Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Was ist im Karton?

SAT.1Staffel 5Folge 40
Was ist im Karton?

Was ist im Karton?Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 40: Was ist im Karton?

44 Min.Ab 12

Ein Mann kommt mit einer Bisswunde in die Notaufnahme. Bei sich trägt er einen ominösen Karton, dessen Inhalt ihm extrem wichtig zu sein scheint.- Eine Frau hat schon länger unerklärliche Rückenschmerzen. Mit der Ursache haben weder sie noch ihr fürsorglicher Freund gerechnet. - Eine Schülerin erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Und sie verschweigt ihrer Mutter schon seit längerem noch andere Beschwerden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen