Klinik am Südring

Nichts als Schall und Rauch

SAT.1Staffel 5Folge 50
Folge 50: Nichts als Schall und Rauch

44 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall wird der Arm einer Patientin taub und läuft blau an. Bestätigt sich der Verdacht einer gefährlichen Thrombose? Als dann noch ein Mann vor der Klinik umkippt, kommt die Wahrheit ans Licht. - Ein Junge bricht sich die Knochen. Auf der Suche nach der Unfallursache spitzt sich der Streit zwischen seinen ohnehin gereizten Eltern zu. - Ein älterer Herzpatient leidet nach einem Liebesbeweis für seine junge Geliebte unter bedrohlichen Symptomen.

