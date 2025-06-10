Wer schön sein will, leidet oftJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 55: Wer schön sein will, leidet oft
45 Min.Ab 12
In einer WG zweier Frauen kommt es zu einer Explosion. Eine Paketbombe? Die Spezis und die Kollegen der Klinik müssen unter Hochdruck die Ursache ermitteln und nicht nur eine Patientin retten. - Unterleibsbeschwerden führen eine Frau ins Krankenhaus. Ihr Freund hat einen klaren Verdacht: Schuld muss ihr neuer Lebensstil sein! - Ein Mann leidet unter anhaltendem Schnupfen. Doch das ist es nicht, was aus seiner Nase läuft ...
