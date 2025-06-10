Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Tanz des Lebens

SAT.1Staffel 5Folge 61
Der Tanz des Lebens

Der Tanz des LebensJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 61: Der Tanz des Lebens

44 Min.Ab 12

Wegen einer Hautirritation erscheinen zwei Tänzerinnen in der Klinik. Eigentlich ist das Duo auf dem Weg zu einem Casting, doch das hat jemand für sie abgesagt. - Nach einem Unfall wird eine Straßenbahnfahrerin behandelt. Wurde ihr die Vorfahrt genommen? Den Ärzten gesteht die Frau, was sie unmittelbar vor dem Unglück getan hat. - Auf der Kartbahn wurde eine Mitarbeiterin umgefahren. Die Patientin ist überzeugt, dass der Täter mit Vorsatz gehandelt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen