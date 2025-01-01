Klinik am Südring
Folge 81: Herzensbrecher
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin und ihre Mutter erleben, wie nah Leben und Tod beieinander liegen, nachdem die Tochter ein brisantes Geheimnis offenbaren muss. - Ein stark übergewichtiger Mann bekommt eine erschreckende Diagnose. Warum will er trotzdem keinen Kontakt zum wichtigsten Menschen in seinem Leben? - Ein Junge verkriecht sich wegen seiner Hüftschmerzen und ist im Begriff, dadurch seinen besten Freund zu verlieren ...
