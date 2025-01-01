Klinik am Südring
Folge 94: Die Freude kurz die Reue lang
45 Min.Ab 12
Ein Mann will seinem Bruder eine Niere spenden. Doch plötzlich droht das lebenswichtige Vorhaben zu scheitern ... - Mit starken Verbrennungen am Oberkörper wird ein junger Mann in die Notaufnahme eingeliefert! Doch warum weigert er sich, seinen Mund richtig zu öffnen? - Eine Altenpflegerin glaubt, dass ihre Oma in ein Pflegeheim abgeschoben wurde, doch tatsächlich befindet diese sich in der Schweiz. Was hat sie dort bloß vor?
