Klinik am Südring

Die Freude kurz die Reue lang

SAT.1Staffel 5Folge 94
Folge 94: Die Freude kurz die Reue lang

45 Min.Ab 12

Ein Mann will seinem Bruder eine Niere spenden. Doch plötzlich droht das lebenswichtige Vorhaben zu scheitern ... - Mit starken Verbrennungen am Oberkörper wird ein junger Mann in die Notaufnahme eingeliefert! Doch warum weigert er sich, seinen Mund richtig zu öffnen? - Eine Altenpflegerin glaubt, dass ihre Oma in ein Pflegeheim abgeschoben wurde, doch tatsächlich befindet diese sich in der Schweiz. Was hat sie dort bloß vor?

