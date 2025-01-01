Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 5Folge 99
Folge 99: Das Leid der postpartalen Paula

44 Min.Ab 12

Eine frisch gewordene Mutter erträgt schwere Unterleibsschmerzen um vermeintlich ihr Kind zu schützen! Woher rührt die falschverstandene Fürsorge? - Obwohl sich eine Büroangestellte wegen Knieschmerzen krankgemeldet hat, wird sie ständig vom Chef kontaktiert! Haben sie etwa ein Verhältnis? - Ein Sozialarbeiter wird nach einer Schlägerei in die Notaufnahme gebracht! Seit kurzem löst er all seine Probleme mit Gewalt - woher der Sinneswandel?

