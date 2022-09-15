Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Erschreckender Anruf

SAT.1Staffel 6Folge 100vom 15.09.2022
Erschreckender Anruf

Erschreckender AnrufJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 100: Erschreckender Anruf

45 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12

Eine Hochschwangere steht kurz vor der Geburt und kann ihren Mann nicht erreichen. Dann bekommt sie einen alarmierenden Anruf, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt! - Eine Schülerin verbrennt sich bei einer Grillparty, zu der sie eigentlich nicht hätte gehen dürfen, weil sie auf ihre jüngere Schwester aufpassen sollte! Die Kleine ist nun verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen