Klinik am Südring

Ewige Jungfer

SAT.1Staffel 6Folge 6
Ewige Jungfer

Ewige JungferJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 6: Ewige Jungfer

45 Min.Ab 12

Die Freundin einer Braut landet mit blutiger Nase in der Klinik. Was ist ihr zugestoßen? Und wo ist ihr Ehemann? - Ein Jugendlicher schwebt nach einem vermeintlichen Einbruch in Lebensgefahr. Ist er wirklich Täter oder doch nur Opfer unglücklicher Umstände? - Eine junge Stewardess ignoriert ihre Gesundheit, um sich einen ehrgeizigen Traum zu erfüllen.

