SAT.1Staffel 6Folge 104vom 19.10.2022
Folge 104: Um jeden Preis

44 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12

Eine Patientin flüchtet sich in Gartenarbeit und erleidet dabei einen schweren Unfall. Die Situation wird immer undurchsichtiger! - Eine junge Nonne verunglückt mit einem E-Bike, aber verweigert eine Untersuchung. Was will die Novizin verheimlichen? - Eine Frau soll wegen ihrer häufig ausgerenkten Kniescheibe operiert werden, doch Verbrennungen an einem ihrer Füße geben Rätsel auf.

