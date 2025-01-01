Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Eine Braut zu viel

SAT.1Staffel 6Folge 108
Eine Braut zu viel

44 Min.Ab 12

Die Vorbereitungen auf den schönsten Tag im Leben werden für eine junge Braut zur absoluten Katastrophe! - Eine Frau mit starken Schulterschmerzen will plötzlich nicht mehr mit ihrem Freund zusammenziehen. Welchen Zusammenhang kann es da geben? - Eine erfolgreiche Geschäftsfrau scheitert an ihrer bevorstehenden Mutterschaft. Hat sie sich mit den Ansprüchen an sich selbst übernommen?

