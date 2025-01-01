Klinik am Südring
Folge 23: Ist der Ruf erst ruiniert
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau ist kollabiert und wird von einem "Kunden" in die Notaufnahme gebracht. Doch für welche Art von Diensten bezahlt der Mann sie? - Nach einem Spielplatzunfall kommt ein Junge mit seiner Tante und seinem Halbbruder in die Klinik. Unerwartet bricht zwischen den Kindern ein Streit aus. - Eine Mutter hat Angst, dass ihre Tochter sich wieder mit ihrem Ex-Freund eingelassen hat und ihre Zukunft aufs Spiel setzt.
