Klinik am Südring
Folge 25: Eine Nummer zu groß
45 Min.Ab 12
Eine Studentin wird reichlich mitgenommen und ohne Schuhe in die Notaufnahme gebracht. Dass sie nur umgeknickt sein will, mag ihr keiner so recht glauben. - Eine Schülerin wird wegen eines Nasenbeinbruchs aufgenommen. Nicht nur der Unfall wirft Fragen auf, auch ihre Begleitung gibt der Mutter ein ungutes Gefühl. - Nach ihrem Treppensturz rückt eine Patientin in letzter Sekunde mit einem wichtigen Geständnis heraus.
