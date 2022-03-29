Klinik am Südring
Folge 34: Heiliger Sex?!
45 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Himmlischer Besuch auf der Gynäkologie! Eine Nonne muss sich ihrer Vergangenheit stellen, als ihre Krankheit sie in die Bredouille bringt. - Ein Junge wehrt sich gegen das Mobbing an seiner Schule und landet schwer verletzt in der Klinik. Was haben die fremden Rocker damit zu tun? - Eine Frau kommt verletzt in die Klinik. Die Schwester macht den neuen Freund dafür verantwortlich, der sie mit seinem Geld anscheinend unter Druck setzt!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick