Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Heiliger Sex?!

SAT.1Staffel 6Folge 34vom 29.03.2022
Heiliger Sex?!

Heiliger Sex?!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 34: Heiliger Sex?!

45 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12

Himmlischer Besuch auf der Gynäkologie! Eine Nonne muss sich ihrer Vergangenheit stellen, als ihre Krankheit sie in die Bredouille bringt. - Ein Junge wehrt sich gegen das Mobbing an seiner Schule und landet schwer verletzt in der Klinik. Was haben die fremden Rocker damit zu tun? - Eine Frau kommt verletzt in die Klinik. Die Schwester macht den neuen Freund dafür verantwortlich, der sie mit seinem Geld anscheinend unter Druck setzt!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen