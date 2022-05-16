Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Gruß aus der Küche

SAT.1Staffel 6Folge 53vom 16.05.2022
Ein Gruß aus der Küche

Ein Gruß aus der KücheJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 53: Ein Gruß aus der Küche

45 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12

Eine Köchin hat sich schwer an den Klingen eines Mixers verletzt. Hat ihre Chefin ihr absichtlich gesagt, dass das Gerät ohne Strom wäre? - Ein Schüler hat sich den Fuß auf dem Schulgelände gebrochen. Doch wieso war er an einem freien Tag dort? - Eine junge Mutter ist bereits seit Tagen krank. Eine Auszeit gönnt sie sich jedoch nicht und das, obwohl ihre Schwiegermutter sie unterstützt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen