Klinik am Südring
Folge 63: Wasser marsch
45 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Wegen eines vermeintlichen Exhibitionisten stürzt eine junge Frau mit dem Fahrrad. War der Täter wirklich der neue Freund ihrer besten Freundin? - Ein Mädchen ist kurz vor seiner Handgelenks-OP aus dem Krankenhaus verschwunden. Treibt sie tatsächlich allein ihr sportlicher Ehrgeiz? - Eine Frau verletzt sich bei den Vorbereitungen zur Geburtstagsparty ihrer Mutter. Aber warum war ihr die Feier ohnehin ein Dorn im Auge?
