Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 63vom 22.06.2022
45 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12

Wegen eines vermeintlichen Exhibitionisten stürzt eine junge Frau mit dem Fahrrad. War der Täter wirklich der neue Freund ihrer besten Freundin? - Ein Mädchen ist kurz vor seiner Handgelenks-OP aus dem Krankenhaus verschwunden. Treibt sie tatsächlich allein ihr sportlicher Ehrgeiz? - Eine Frau verletzt sich bei den Vorbereitungen zur Geburtstagsparty ihrer Mutter. Aber warum war ihr die Feier ohnehin ein Dorn im Auge?

