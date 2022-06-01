Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 65vom 01.06.2022
44 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12

Ein Streit zwischen besten Freundinnen endet in der Klinik. Die Dritte im Bunde erfährt schockiert, dass sie der Grund für den handfesten Konflikt ist. - Ein Junge begeht einen Ladendiebstahl und bricht sich dabei den Arm. Er weist aber jede Schuld von sich und schwärzt stattdessen seinen Bruder an. - Eine Hochschwangere gerät in Panik, weil ihre Schwester auf ihre Tochter aufpasst. Ist das Mädchen wirklich in Gefahr oder steckt etwas anderes dahinter?

SAT.1
