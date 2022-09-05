Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Man sieht nur mit dem Herzen gut

SAT.1Staffel 6Folge 81vom 05.09.2022
Man sieht nur mit dem Herzen gut

Man sieht nur mit dem Herzen gutJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 81: Man sieht nur mit dem Herzen gut

45 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12

Eine Medizinstudentin hat einen Unfall bei einem Partyspiel während eines Polterabends. In der Notaufnahme wirkt sie dann auch noch benommen und hat Sehstörungen! - Eine Frau vermutet bei sich eine hartnäckige Blasenentzündung. Doch ihre Beschwerden entpuppen sich als deutlich ernsteres Problem. - Nach einem Sturz verschlimmert sich der Zustand einer Patientin zusehends. Der Arzt muss dringend die Ursache für ihre Infektion finden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen