Klinik am Südring
Folge 83: Umzug mit Haken
45 Min.Ab 12
Während der Renovierung ihrer neuen Wohnung bricht sich eine Frau den Fuß. Schuld ist ihr Freund, der selbst in großer gesundheitlicher Gefahr schwebt. - Ein junges Au-pair bekommt sein Baby in der Klinik früher als erwartet. Noch größer ist allerdings die Überraschung bezüglich des Kindsvaters...! Außerdem: Ein junger Mann wird Opfer einer Gewalttat. Die Eltern vermuten einen schwulenfeindlichen Angriff, doch der Schein trügt in fast jeder Hinsicht?
