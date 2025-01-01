Klinik am Südring
Folge 87: Der verschwundene Freund
45 Min.Ab 12
Ein werdender Vater landet in desolatem Zustand in der Klinik. Was ist passiert und warum hat er seine hochschwangere Freundin über Nacht alleine gelassen? - Eine Grundschülerin wird von einem Mann in die Klinik gebracht, doch das Mädchen macht ein Zeichen, das Gefahr bedeutet! - Eine am Rücken verletzte Möbelpackerin führt einen reichen Mann beim Date hinters Licht. Doch sie ist nicht hinter seinem Geld her ...
