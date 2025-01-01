Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 91
Folge 91: Zwei in einem Boot

45 Min.Ab 12

Ein Mädchen bricht sich beim Rudertraining einen Fußknöchel. Hat ihre Teamgefährtin den Unfall absichtlich provoziert? - Eine Frau mit einer Kopfverletzung wird von ihrem Chef in die Notaufnahme gebracht. Angeblich ein Fahrradunfall, doch die Details passen nicht zusammen. - Die Mutter einer Frühschwangeren bringt ausgerechnet deren Ex in die Klinik - was verbergen Mutter und werdender Kindsvater?

