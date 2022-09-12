Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 77vom 12.09.2022
Atemnot

AtemnotJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 77: Atemnot

23 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Sinja Daab (44) zur Hilfe gerufen, nachdem ihr Mann Lennard Daab (53), der durch seine Arbeit mit Betonstaub an einer Lungenkrankheit leidet, im Treppenhaus zusammengebrochen ist. Die Krankenkasse genehmigt ihm kein mobiles Sauerstoffgerät und der Fahrstuhl ist seit Wochen kaputt. Sie und die Kinder Juna (14) und Oskar (12) sind besorgt um ihn. Kann das Team der Familie helfen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen