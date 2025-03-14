Wenn der Pizzabote zweimal klingeltJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 111: Wenn der Pizzabote zweimal klingelt
22 Min.Ab 12
Utes Interesse am Liebesleben lässt derzeit zu wünschen übrig. Ehemann Jan vermutet, dass seine Frau Heimlichkeiten vor ihm hat. Angestachelt durch seinen italienischen Freund Luigi, beschattet der Dachdecker seine Frau. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob sich die 42-Jährige einen jungen, attraktiven Millionärssohn geangelt hat. Der heißblütige Luigi beschließt, Utes Toyboy einen Denkzettel zu verpassen. Schießen die Möchtegern-Mafiosi dabei übers Ziel hinaus?
