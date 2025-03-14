Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Absturz mit Folgen

SAT.1Staffel 5Folge 25
Absturz mit Folgen

Absturz mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 25: Absturz mit Folgen

24 Min.Ab 12

Erik will in einer Woche heiraten. Doch vor der Hochzeit kommt das Vergnügen. Zu seinem Junggesellenabschied lassen es der Schreiner und seine Kumpels richtig krachen. Doch dieser Abend soll für den Noch-Junggesellen dramatische Folgen haben. Stripperin Ella scheint plötzlich großes Interesse an dem 27-Jährigen zu haben. Wenn Erik nur wüsste, ob beim Junggesellenabschied etwas zwischen ihm und der Stripperin gelaufen ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen