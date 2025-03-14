Mein dunkles Geheimnis
Folge 25: Absturz mit Folgen
24 Min.Ab 12
Erik will in einer Woche heiraten. Doch vor der Hochzeit kommt das Vergnügen. Zu seinem Junggesellenabschied lassen es der Schreiner und seine Kumpels richtig krachen. Doch dieser Abend soll für den Noch-Junggesellen dramatische Folgen haben. Stripperin Ella scheint plötzlich großes Interesse an dem 27-Jährigen zu haben. Wenn Erik nur wüsste, ob beim Junggesellenabschied etwas zwischen ihm und der Stripperin gelaufen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick