Mord ist ihr Hobby

Tödliches Serum

Staffel 11Folge 1
Tödliches Serum

Tödliches SerumJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Tödliches Serum

45 Min.Ab 12

Jessica recherchiert für ihren neuesten Roman in einem Tierpark in Los Angeles. Zoodirektor Norman Gilford veranstaltet zu Ehren der Star-Autorin eine Feier, zu der alle Angestellten des Zoos eingeladen sind. Kelly, Gilfords Sekretärin, wird auf der Party von Mark Atwater begleitet. Schon bald gerät sie in einen Streit mit Joyce Hacker, einer reichen Witwe und Förderin des Zoos, die Interesse an Mark zeigt. Wenige Tage später wird Marks Leiche im Reptilienhaus gefunden ...

