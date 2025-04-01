Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Besitz belastet
43 Min.Ab 12
Dr. Seth Hazlitt besucht gemeinsam mit Jessica Fletcher seinen Cousin Buford, einen reichen arroganten Plantagen-Besitzer, mit dem er schon seit seiner Kindheit immer wieder in Streit gerät. Als Buford ermordet wird, gibt es sowohl in seinem familiären als auch in seinem beruflichen Umfeld zahlreiche Verdächtige. Jessica macht sich umgehend auf die Suche nach dem Mörder und stellt einmal mehr ihren kriminalistischen Spürsinn unter Beweis ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick