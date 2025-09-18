Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Blutige Wirklichkeit
44 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
In Amsterdam findet ein Schriftstellerkongress statt, zu dem auch Jessica eingeladen ist. Dort trifft sie auf ihren Freund und Kollegen Nigel Allison, der wenig später spurlos verschwindet. Da sich die niederländische Polizei gleichgültig gibt, bleibt der Autorin nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln. Von einem britischen Geheimagenten erfährt sie, dass Allison entführt wurde und gegen Lösegeld festgehalten wird. Schon bald gibt es einen Mord ...
