Mord ist ihr Hobby

Späte Rache

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 10vom 24.09.2025
Späte Rache

Späte RacheJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 10: Späte Rache

46 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Jessica tritt gemeinsam mit Arnold Wynn, Matt Matthews und Joellen Waller in einer Fernsehsendung auf, um ihren Buchclub vorzustellen. Kurz vor Aufzeichnung der Sendung gerät Moderator Wade Foster in einen Streit mit Albert Wynn. Bald darauf stirbt Wynn. Zunächst wird spekuliert, dass er eine Überdosis Drogen genommen hat. Doch schon bald stellt sich heraus, dass es sich um Mord handelt. Kann Jessica Fletcher auch dieses Mal den Täter zur Strecke bringen?

