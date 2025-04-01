Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Der unheimliche Würger
45 Min.Ab 12
Jessica weilt in Italien, wo sie ihre Freunde Jonas und Andrea in Genua besucht. Andrea ist Sopranistin und hat nach schwierigen Verhandlungen die Hauptrolle in einer Oper erhalten. Die Sängerin befindet sich in psychiatrischer Behandlung - sie fühlt sich von einem geheimnisvollen "Würger" bedroht. Der Opernintendant Rudolfo Petrocelli sieht die Premiere der Oper in Gefahr. Als er wenig später tot in Andreas Garderobe aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Jonas ...
