Mord ist ihr Hobby

Die blutrote Karaffe

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 8vom 23.09.2025
Die blutrote Karaffe

Die blutrote KaraffeJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Die blutrote Karaffe

45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Der Sohn von Anna Grimaldi, einer Freundin Jessicas, wird ermordet. Um der Familie beizustehen, besucht die Autorin die Grimaldis auf deren Weingut. Es stellt sich heraus, dass Annas Sohn kurz vor seinem Tod Michelle Scarlatti geheiratet hat, die nun Anspruch auf Anteile des Weinguts erhebt. Schon bald gibt es einen weiteren Mord. Der Verdacht fällt auf Annas Stiefsohn Pete, doch Jessica verfolgt eine andere Spur ...

